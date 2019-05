Facebook

Drohungen gegen den Trump-Tower © APA/AFP/BRYAN R. SMITH

Nach Anschlagsdrohungen gegen den Trump-Tower und das israelische Konsulat in New York ist ein 20-Jähriger in den USA festgenommen worden. Der junge Mann sei Sympathisant der Al-Kassam-Brigaden, des bewaffneten Arms der palästinensischen Hamas-Bewegung, erklärte die Staatsanwaltschaft des US-Staats New Jersey am Mittwoch.

Er habe in Internet-Netzwerken eine ganze Reihe von Drohungen veröffentlicht. Gegen ihn wird wegen versuchter Unterstützung einer Terrororganisation, Falschaussage und Drohungen gegen einen anderen Staat ermittelt.

Mit Bombe gedroht

Der junge Mann hatte laut den Ermittlern im Internet unter anderem geschrieben, er wolle in die US-Armee eintreten, "um Töten zu lernen". Im April veröffentlichte er Fotos des Trump-Towers mit einem Text, in dem er angab, dort eine Bombe legen zu wollen. Im gleichen Monat stellte er ein Fotos von sich selbst ins Netz, das ihn mit der Palästinenserflagge und einer Waffe zeigte und kündigte an, er wolle zu einer proisraelischen Kundgebung gehen, um dort "alle zu töten".

Die Bedrohung gegen gewalttätige Extremisten, die sich selbst radikalisierten, bleibe weiterhin bestehen, erklärte Staatsanwalt Craig Carpenito. Die Behörden nähmen "jeden ernst, der einer Terrororganisation hilft".