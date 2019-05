Australier Ewan auf 11. Giro-Etappe Sprintsieger

Der Australier Caleb Ewan hat am Mittwoch die 11. Etappe des Giro d'Italia gewonnen, wie am Wochenende schon das achte Teilstück der Italien-Radrundfahrt. Der Lotto-Fahrer siegte nach 221 km von Carpi nach Novi Ligure im Sprint des Feldes vor Vortagessieger Arnau Demare (FRA/Groupama) und dem am Dienstag gestürzten Pascal Ackermann (GER/Bora). Der Italiener Valerio Conti blieb Gesamtleader.