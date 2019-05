Trimmel, Zulj mit Union Berlin in Relegation gegen Stuttgart

Der 1. FC Union Berlin glaubt an den historischen ersten Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga, der VfB Stuttgart will den Absturz in die Zweitklassigkeit mit aller Macht verhindern. Vor dem Relegations-Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) stehen vor allem die Schwaben unter Druck, die Hoffnungen der Berliner mit den Österreichern Christopher Trimmel und Robert Zulj sind groß.