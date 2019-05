Anderl als Wiener Arbeiterkammer-Präsidentin bestätigt

Renate Anderl ist am Mittwoch von der Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer als Wiener AK-Präsidentin bestätigt worden. Sie erhielt eine Mehrheit von 87,28 Prozent der 173 abgegebenen Stimmen, wie die AK in einer Aussendung mitteilte. Anderl übt diese Funktion seit April 2018 aus.

Der nächste Schritt wird in der bundesweiten AK-Hauptversammlung erfolgen: Die Wiederwahl als AK-Präsidentin steht am 26. Juni auf dem Programm. Anderl folgte 2018 dem in den Ruhestand getretenen Rudolf Kaske an der Spitze der Sozialpartner-Organisation.

Anderl konnte als Spitzenkandidatin der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) bei den jüngsten Arbeiterkammer-Wahlen in Wien reüssieren. Die FSG verteidigte nicht nur ihre absolute Mehrheit, sondern legte sogar zu. Sie kam auf 60,7 Prozent.