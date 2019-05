Schönste Bücher Österreichs 2018 gekürt

Das Kinderbuch "Ein bisschen wie du/A little like you" (Zaglossus), die im Eigenverlag erschienene Diplomarbeit "Mach's Maul auf!" von Maximilian Strische sowie der von Nik Thoenen gestaltete Band "Milk/Milch" (Passagen) sind am Dienstag mit Staatspreisen ausgezeichnet worden. Die mit je 3.000 Euro dotierten Preise wurden bei der Präsentation der 15 "schönsten Bücher Österreichs 2018" überreicht.