Mindestens 21 Tote bei Selbstmordanschlag in Mogadischu

Die Zahl der Toten nach einem Selbstmordanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist auf mindestens 21 Menschen gestiegen. Ein Attentäter hat sich dabei am Mittwoch in einem Auto an einem Checkpoint in die Luft gesprengt, sagte der Polizist Ahmed Bashane. Unter den Todesopfern seien mehrere Sicherheitskräfte sowie Zivilisten, etwa ein sechsjähriges Mädchen.