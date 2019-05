Polizei-Großeinsatz gegen irakische Rocker in Deutschland

Bei einer Großrazzia gegen eine irakische Rockergruppierung in Nordrhein-Westfalen hat es am Mittwoch eine Festnahme gegeben. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Mittwoch in Düsseldorf, die zahlreichen beschlagnahmten Beweismittel müssten nun ausgewertet werden, um den Verdacht gegen die insgesamt 34 Tatverdächtigen zu prüfen.