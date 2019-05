Zwei tote Kinder in Gartenteich in Deutschland gefunden

Zwei kleine Buben sind in einem Gartenteich in einem Dorf bei Salzgitter im deutschen Bundesland Niedersachsen ums Leben gekommen. Die Kinder waren nach Angaben der Polizei vom Mittwoch vier und sieben Jahre alt. Sie waren am Dienstagabend in dem Ort Heere, der zur Gemeinde Baddeckenstedt gehört, als vermisst gemeldet worden.