Russland mit Sieg über Schweden makellos ins Viertelfinale

Top-Favorit Russland ist am Dienstag mit einer makellosen Bilanz ins Viertelfinale der Eishockey-WM in der Slowakei eingezogen. Gegen die ebenfalls schon fix für die Runde der besten acht qualifizierten Schweden feierte der Rekordweltmeister in Bratislava dank eines starken Mitteldrittels (6:0) einen 7:4-Erfolg und bekommt es am Donnerstag mit den USA zu tun.