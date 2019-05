Im Wettbewerb von Cannes: Reiche Leute und ihre Probleme

Während an der Croisette alles über "Once upon a Time... in Hollywood", den neuen Film von Quentin Tarantino, spricht, gehen seine Konkurrenten mit Filmen an den Start, die im Wettbewerb vor allem die Diversität des Weltkinos beweisen. Tatsächlich könnte das, was der US-Amerikaner Ira Sachs und der Südkoreaner Bong Joon Ho aus ähnlichen Ausgangslagen machen, nicht unterschiedlicher sein.