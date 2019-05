Causa Erl: Blogger und Festspiele schlossen erneut Vergleich

Die Tiroler Festspiele Erl und der Blogger Markus Wilhelm haben sich am Montag am Landesgericht Innsbruck erneut auf einen bedingten Vergleich geeinigt. Dieser kann jedoch noch widerrufen werden, berichtete die "Kronen Zeitung" in ihrer Dienstagsausgabe. Bereits im November des Vorjahres war es zwischen den Streitparteien zu einem Vergleich gekommen, der aber kurz darauf doch noch scheiterte.