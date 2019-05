Wolfgang Klinger wird neuer FPÖ-Landesrat in Oberösterreich

Wolfgang Klinger wird wie erwartet neuer FPÖ-Landesrat in Oberösterreich. Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner hat ihn am Dienstag in einer Pressekonferenz offiziell präsentiert. Er folgt dem am Montag zurückgetretenen Elmar Podgorschek nach.