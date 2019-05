Kommission zu HTL Ottakring prüft wegen Konflikt an Schule

Die von der Wiener Bildungsdirektion eingesetzte Kommission, die die Umstände des handgreiflichen Konflikts zwischen einem Schüler und einem Lehrer an einer HTL in Wien-Ottakring untersuchen soll, prüft weiter. Ursprünglich hätte die Untersuchung schon abgeschlossen sein sollen. "Aufgrund der Vielzahl der notwendigen Erhebungen" werde der Prüfzeitraum bis 31. Mai verlängert, hieß es am Dienstag.