EuGH verurteilt Ungarn erneut wegen Bodengesetzes

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat Ungarn erneut wegen des umstrittenen Bodengesetzes verurteilt. Die Löschung von sogenannten Nießbrauchsrechten, die EU-Ausländer an landwirtschaftlichen Flächen in Ungarn innehaben, verstoße gegen den freien Kapitalverkehr und gegen das in der EU-Grundrechtecharta garantierte Eigentumsrecht, entschieden die EU-Richter am Dienstag in Luxemburg.