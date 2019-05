Polizeiauto in Brand gesteckt: 18-Jähriger gestand

Ein 18 Jahre alter Bursche ist von der Kärntner Polizei als Brandstifter ausgeforscht worden: Er hatte am 10. Mai am Villacher Hauptplatz ein Polizeiauto, das vor der Polizeiinspektion am Hauptplatz gestanden war, mit Benzin übergossen und angezündet. Verletzte gab es nicht, das Auto war allerdings ein Totalschaden.