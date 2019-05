Erste Storchenküken in Rust am Neusiedler See geschlüpft

Im burgenländischen Rust freut man sich über den ersten Nachwuchs bei den Störchen. In vier Nestern wurden bis zum Wochenende insgesamt zehn Jungvögel gezählt, berichtete Josef Karassowitsch, Obmann des Ruster Storchenvereins der APA. 17 Storchenpaare haben sich heuer, ebenso wie in den vergangenen Jahren, wieder in der Stadt am Neusiedler See eingefunden.