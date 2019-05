"Gelbwesten" gehen in Frankreich wieder auf die Straße

Tausende Anhänger der "Gelbwesten"-Bewegung sind in Frankreich wieder auf die Straße gegangen. Die Menschen protestierten in Paris, Toulouse oder Nancy, wie der Nachrichtensender BFMTV am Samstag berichtete. Im Reims sei es am Rande der Demonstration zu einzelnen Ausschreitungen gekommen, berichtete der Radiosender Franceinfo.