Nadal kämpft Sonntag um seinen neunten Titel in Rom

Rafael Nadal kämpft am Sonntag am Masters-1000-Turnier in Rom um seinen neunten Titel in der italienischen Hauptstadt. Dem 32-jährigen Spanier gelang im ersten Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas die Revanche für die Niederlage vergangene Woche in Madrid. Nach 103 Minuten verwertete Nadal im Foro Italico seinen ersten Matchball zum 6:3,6:4 gegen den 20-jährigen Griechen.