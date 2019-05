Fünf Eishockey-WM-Viertelfinalisten fix

Fünf Teams stehen seit Samstagnachmittag im Viertelfinale der Eishockey-WM in der Slowakei. In der Gruppe A in Kosice haben Finnland, Kanada und Deutschland den Platz in der K.o.-Runde fix, in der Gruppe B in Bratislava stehen Russland und Tschechien als Aufsteiger fest. In Bratislava verlor Italien auch das sechste Spiel und geht punktelos in das Abstiegsduell mit Österreich.