Großes Rechtspopulisten-Treffen in Mailand ohne Vilimsky

Nach dem Eklat um das am Freitag publik gewordene Video von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat der Spitzenkandidat der Partei für die Europawahl, Harald Vilimsky, seine Teilnahme an einer Großveranstaltung rechtspopulistischer Parteien mit Italiens Innenminister Matteo Salvini am Samstagnachmittag in Mailand abgesagt. Die FPÖ wird nun vom Europaabgeordneten Georg Mayer vertreten.

© APA (AFP)

Zehntausende Aktivisten von Lega versammelten sich auf der zentralen Piazza Venezia und defilierten dann zum Mailänder Domplatz, wo die Veranstaltung mit elf europäischen Parteien organisiert wurde. Mit Salvini traten auf der großen Bühne unweit des Mailänder Doms neben Le Pen auch Jörg Meuthen von der Alternative für Deutschland (AfD), und Geert Wilders von der niederländischen Freiheitspartei (PVV) auf.

Sie warben zusammen für die rechtspopulistische Allianz, die Europa von innen erneuern solle. Diese soll laut Salvinis Angaben "Europäische Allianz der Nationen und der Völker" heißen. Salvini hat das Ziel ausgegeben, im Europaparlament stärkste Fraktion zu werden. In Umfragen liegt die neue Gruppierung derzeit bei etwa zehn Prozent der Mandate; doch könnten sich weitere Parteien anschließen.

Salvini rief in seiner Rede zur "Befreiung des Kontinents von der illegalen Besatzung" der europäischen Technokraten auf. "Am 26. Mai holen wir uns Europa zurück", sagte Salvini. "Wir können zur Mehrheit in Europa aufrücken. Die EU-Wahlen sind ein Referendum: Die Eliten gegen die Völker, die Lobbys gegen die Arbeitnehmer, die Banker gegen die Kleinanleger, die wenigen Reichen gegen die vielen, die alles verloren haben", sagte der Chef der rechten Lega.

Der Kampf der europakritischen Parteien gegen die Brüsseler Eliten verglich Salvini mit dem Kampf von "David gegen Goliath". Die Geschichte zeigt uns, dass die Kleinen die Reichen und Arroganten besiegen können, wenn sie genug Motivation aufbringen", sagte Salvini. Von Italien aus beginne die Revolution Europas.

Die FPÖ wird in Mailand vom Europaabgeordneten Georg Mayer vertreten. FPÖ-Europaabgeordneter Georg Mayer hat die EU-Wahlen am 26. Mai in seiner Ansprache auf dem Domplatz als epochale Wende für Europa bezeichnet. "Wir können entscheiden, ob wir ein Europa der Masseneinwanderung, der Zentralisierung, und der Islamisierung erdulden wollen, oder ob wir unsere großartige europäische Kultur verteidigen wollen", so Mayer.

Vor Beginn der Veranstaltung traf Mayer Vertreter einiger Gruppierungen, die sich an der neuen "Europäischen Allianz der Nationen und der Völker" beteiligen. "Gegen alle Widrigkeiten ist es uns gelungen, eine Allianz aus Parteien aufzubauen, die gut zusammenarbeiten", so Mayer gegenüber der APA in Mailand.

Mayer bestritt, dass es politische und ideologische Unterschiede zwischen den am Bündnis beteiligten Gruppierungen gebe. "Es ist in unserem Interesse, zusammen die EU zu ändern. Wir wollen die Bürokratie reduzieren und für mehr Wachstum sorgen", sagte der FPÖ-Europa-Abgeordnete.

Fragen zu Straches Rücktritt wollte Mayer nicht kommentieren. Die Causa Strache beschäftigte auch die rechtspopulistischen Parteien Europas, die sich an der Wahlkampfveranstaltung in Mailand beteiligten.

Marine Le Pen wollte die Enthüllungen rund um die FPÖ vor der Veranstaltung nicht kommentieren. Dies sei eine Sache der österreichischen Innenpolitik. Sie finde es erstaunlich, dass das zwei Jahre alte Video einige Tage vor der Europawahl bekanntgeworden sei. Le Pen will mit europäischen Verbündeten eine "Super-Fraktion" im nächsten Europaparlament bilden. Die Art und Weise des europäischen Aufbaus könne sich "zum ersten Mal seit Jahrzehnten" verändern, sagte sie. "Diese Aussicht ist begeisternd."

"Die FPÖ ist uns ein enger Partner", sagte AfD-Chef Jörg Meuthen am Samstag am Rande einer Kundgebung europäischer Rechtsparteien in Mailand. Er werde der österreichischen Partei nun nicht "in den Rücken fallen" aufgrund einer "singulären Angelegenheit", sagte Meuthen. Meuthen sagte, Straches Rücktritt "war in dieser Situation vermutlich angezeigt". Er kenne das in Rede stehende Video noch nicht und müsse es erst analysieren. "Und damit ist es dann aber auch gut", sagte der AfD-Chef.

Die mit der rechten Lega verbündete Fünf Sterne-Bewegung beobachtete mit Sorge das geplante Treffen von elf europäischen rechtspopulistischen Parteien. "Man muss nicht nur aus ideologischen Gründen besorgt sein, sondern auch, weil diese Parteien von Italien eine strenge Austeritätspolitik verlangen", so Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio. "Europas ultrarechte Parteien mögen Italien nicht. Und wenn sie Italien nicht mögen, brauchen wir sie nicht", sagte der Vizepremier und Arbeitsminister nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.