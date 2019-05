Korb eines Feuerwehrautos mit Kindern geriet in Stromleitung

Bei einer Sicherheitsolympiade für Kinder am Sportplatz von Golling (Tennengau) ist am Freitag kurz vor Mittag der Teleskoparm eines Feuerwehrautos in eine Stromleitung geraten. Bei der Vorführung befanden sich neben dem Feuerwehrmann, der die Steighilfe bediente, auch vier Kinder im Korb. Der Mann dürfte dabei einen schweren Stromschlag erlitten haben und wurde bewusstlos.