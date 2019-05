Kärntner Privatuni für Musik nimmt im Herbst Betrieb auf

Die neue Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt wird ab kommendem Semester den Betrieb aufnehmen. Wie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Roland Streiner, der Direktor des Landeskonservatoriums, am Freitag vor Journalisten sagten, gebe es nun grünes Licht vom Akkreditierungs-Board, dass das Konservatorium in eine Privatuniversität umgewandelt werden kann.