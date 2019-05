Brexit-Gespräche zwischen Tories und Labour ohne Einigung

In Großbritannien werden die Brexit-Gespräche der Konservativen Partei von Premierministerin Theresa May und der Labour-Party der BBC zufolge wohl ohne Einigung abgeschlossen. Wie der Sender berichtete, werden May und Labour-Chef Jeremy Corbyn zu einer zweiten Gesprächsphase übergehen. Ziel sei es nun, ein Prozedere parlamentarischer Abstimmungen zu vereinbaren, das einen Konsens bringen soll.