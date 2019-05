Russland bleibt im Europarat und erfüllt Verpflichtungen

Russland will den Europarat nicht verlassen. Das bekräftigte Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Außenministertreffen in Helsinki. "Wir lehnen unsere Verpflichtungen nicht ab, auch nicht die finanziellen." Russland sei daran interessiert, im Europarat "auf der Grundlage der Normen des Völkerrechts und der Ziele und Grundsätze der UNO-Charta weiterzuarbeiten", heißt es in Lawrows Rede.