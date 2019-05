Festnahmen nach Mord an Schwangerer und Kindsraub in Chicago

In den USA hat die Polizei drei Verdächtige festgenommen, die eine hochschwangere junge Frau erwürgt und ihr das Baby aus dem Bauch geschnitten haben sollen. Wie die Polizei in Chicago am Donnerstag mitteilte, wurde die im neunten Monat schwangere 19-Jährige im April in das Haus einer Bekannten gelockt - unter dem Vorwand, sich dort kostenlose Babysachen abholen zu können.