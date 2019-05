Zwei Jahre Haft nach Angriff auf Mitgefangene in NÖ

Am Landesgericht Krems ist in der Nacht auf Freitag ein 24-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Tunesier soll im Vorjahr in einer Zelle der Justizanstalt Stein zwei Mitgefangene mit einem Besteckmesser attackiert und verletzt haben. Der Schuldspruch ist rechtskräftig. Die Geschworenen verneinten die Hauptfragen nach versuchtem Mord einstimmig.