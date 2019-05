Ein Todesopfer nach Brand im Südburgenland

Im Südburgenland gibt es ein Todesopfer nach einem Zimmerbrand. In einem Haus in Stinatz (Bezirk Güssing) war in der Nacht auf Donnerstag Feuer ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten wurde eine tote Person entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser in dem dicht besiedelten Gebiet konnte verhindert werden.