Russland, Schweiz und Deutschland bei WM mit viertem Sieg

WM-Favorit Russland, Vizeweltmeister Schweiz und der Olympia-Zweite Deutschland stehen bei der Eishockey-WM in der Slowakei vor dem Aufstieg ins Viertelfinale. Russland feierte am Mittwoch in Bratislava mit einem 10:0 gegen Italien den ersten zweistelligen Sieg des Turniers, die Eidgenossen besiegten Norwegen mit 4:1. Deutschland bezwang in Kosice WM-Gastgeber Slowakei mit 3:2.