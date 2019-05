Verletzte bei Konfrontationen an der Gaza-Grenze während ESC

Bei Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze sind 47 Menschen verletzt worden. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Mittwoch mit. Die Palästinenser protestierten wegen des Nakba-Tages. Dabei gedenken sie der Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. In Tel Aviv findet in dieser Woche der Eurovision Song Contest statt.