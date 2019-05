Richter in Italien stellte Verfahren gegen Retter ein

Ein Untersuchungsrichter in Catania hat am Mittwoch die Einstellung eines Verfahrens gegen den Kapitän des Rettungsschiffs der spanischen NGO ProActiva Open Arms, Marc Reig Creus, sowie gegen Missionschefin Ana Isabel Montes Mier beschlossen. Ihnen wurde Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Förderung illegaler Migration vorgeworfen.