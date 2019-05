Vorzeitige Stimmabgabe zur EU-Wahl in Finnland begonnen

Die Finnen können bereits eineinhalb Wochen vor dem eigentlichen Abstimmungstermin ihr Kreuz für die Europawahl setzen. In dem nördlichsten der 28 EU-Mitgliedstaaten begann am Mittwoch die vorzeitige Stimmabgabe. Dafür ist in jeder finnischen Gemeinde in den kommenden Tagen mindestens ein offizielles Wahlbüro geöffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wahlberechtigten im Land haben noch bis einschließlich Dienstag Zeit, ihre Stimme im Voraus abzugeben, Auslandsfinnen können dies nur noch bis zu diesem Samstag tun. Regulär findet die Wahl in Finnland dann wie in den meisten weiteren EU-Ländern am 26. Mai statt.

Bei der Parlamentswahl in Finnland vor einem Monat hatten mehr als 36 Prozent der knapp 4,5 Millionen Stimmberechtigten und damit so viele wie noch nie vorzeitig abgestimmt. Damit gaben mehr Finnen ihre Stimme schon vor dem Wahltag ab als an diesem.