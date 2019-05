Auto versank nach Wasserrohrbruch in Rostock in Loch

Durch einen Wasserrohrbruch hat sich am Mittwoch in der Stadt Rostock im Norden Deutschlands mitten auf einer viel befahrenen Straße ein großes Loch aufgetan. Ein Auto versank darin. Laut Polizei gelang es dem Fahrer, den Wagen in den Fluten unverletzt zu verlassen.