Europastunde im Nationalrat im Zeichen des EU-Wahlkampfs

Zur Europa-Wahlkampfbühne ist am Mittwoch der Nationalrat in der "Aktuellen Europastunde" geworden. Mehr als die Hälfte der Redner waren Kandidaten für einen Sitz im Europäischen Parlament. Dementsprechend wurden von den Parteien nochmals die zentralen Wahlkampfthemen in den Vordergrund gerückt.