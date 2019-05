WM-Spiel gegen Schweden als Duell mit einer anderen Welt

Zweimal hat eine ÖEHV-Auswahl ein schwedisches Nationalteam besiegt - zuletzt vor 72 Jahren. In der Neuzeit trennen die beiden Länder im Eishockey Welten. Das Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Schweden bei der WM in Bratislava am Donnerstag (16:15 Uhr/live ORF Sport +) ist ein echtes Duell David gegen Goliath.