Van der Bellen plädiert für Geduld im Umgang mit Russland

Bundespräsident Alexander Van der Bellen zeigt Verständnis für Russland und plädiert für Geduld im Umgang mit dem Land. "Man muss etwas haben, was Russen und Österreicher gemeinsam haben, nämlich Geduld. Es bringt nichts, zu erwarten, dass man in fünf Minuten sehr schwierige Probleme lösen kann", sagte Van der Bellen vor einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Mittwoch.