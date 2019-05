EU-Wahl-Debatte mit Spitzenkandidaten im Europaparlament

Im EU-Parlament in Brüssel treffen am Mittwochabend die Spitzenkandidaten der Parteien für die Europawahl zu einer Debatte aufeinander (21.00 Uhr). An der Diskussion nehmen der Konservative Manfred Weber (CSU), der Sozialdemokrat Frans Timmermans, die Liberale Margarete Vestager und die Grüne Ska Keller teil.