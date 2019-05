Tauziehen um Termin für Amtseinführung Selenskyjs in Ukraine

Nach einem Video, in dem Wolodymyr Selenskyj am Freitag das ukrainische Parlament ultimativ aufgefordert hatte, ihn am 19. Mai zum Präsidenten anzugeloben, hat er am Dienstag die Gangart verschärft und Parlamentssprecher Andrij Parubij heftig attackiert. Selenskyj scheint gleichzeitig eine vorzeitige Parlamentsauflösung anzupeilen, die laut Experten womöglich jedoch nicht verfassungskonform wäre.