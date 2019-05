Nationalrat beschließt Kopftuchverbot und Herbstferien

Der Nationalrat ebnet am Mittwoch den Weg für Herbstferien. Sie werden künftig zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen stattfinden, dafür ist an den Dienstagen nach Ostern und Pfingsten Unterricht. Beschlossen wird ferner die Einführung eines Kopftuchverbots an Volksschulen. Keine Chance auf Umsetzung hat die Staatszielbestimmung Wirtschaft, da die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit fehlt.