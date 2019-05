Zentralmatura beendet, Warten auf Ergebnisse

Mit den rund 1.200 Klausuren im Fach Italienisch ist am Dienstag der Haupttermin der Zentralmatura 2019 zu Ende gegangen. An allen sieben Prüfungstagen hätte es - abgesehen von den üblichen Schummelversuchen wie einem am Klo aufgefundenen Handy - keine besonderen Vorkommnisse gegeben, hieß es aus dem Bildungsministerium zur APA.