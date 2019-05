Kulturschaffende formieren sich als "Die Vielen"

Die in Deutschland gestartete Kampagne für "Solidarität und Freiheit der Kunst" hat sich nun auch in Österreich formiert. "Die Vielen" versteht sich als "Bündnis für eine offene Gesellschaft und ihre demokratische Gestaltung in Respekt, Vielfalt und Toleranz". Im Volkskundemuseum präsentierten sich am Dienstag Vertreter der "Vielen", für Sonntag ist eine Aktion im Rahmen einer Großdemo geplant.