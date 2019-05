Austrias Schoissengeyr fällt bis zu vier Monate aus

Die Wiener Austria muss in den restlichen Saisonspielen und auch in der kompletten Vorbereitung auf die kommende Saison auf Innenverteidiger Christian Schoissengeyr verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag vermeldete, fällt der 24-Jährige aufgrund einer Sprunggelenksverletzung drei bis vier Monate aus. Schoissengeyr hatte sich die Blessur am Sonntag im Spiel bei Sturm Graz zugezogen.