Blues stellten mit 4:2 in San Jose auf 1:1 im NHL-Play-off

Die Saint Louis Blues haben mit einem 4:2-Sieg bei den San Jose Sharks den 1:1-Ausgleich im Western-Conference-Finale der National Hockey League (NHL) geschafft. Die Blues, die den bereits sechsten Erfolg im achten Auswärtsmatch feierten, genießen nun im dritten und vierten Spiel der "best of seven"-Serie in der Nacht auf Donnerstag bzw. Samstag (jeweils 2.00 MESZ/live DAZN) Heimvorteil.