Filmfestspiele Cannes werden eröffnet

Am Dienstag startet das prestigeträchtigste Festival der Filmbranche: die Filmfestspiele in Cannes. Eröffnungsfilm ist "The Dead Don't Die", eine schräge Zombie-Komödie von Jim Jarmusch. Im Wettbewerb um die Goldene Palme treten 21 Filme an, darunter "Little Joe" der Wienerin Jessica Hausner. Sie ist eine von vier Regisseurinnen im Wettbewerb.