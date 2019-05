93-Jährige in Innsbruck von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Eine 93-jährige Fußgängerin ist am Montag am Innrain in Innsbruck von einem Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wollte die Frau gemeinsam mit ihrem 87-jährigen Ehemann zwischen Fahrzeugen, die verkehrsbedingt angehalten hatten, die Straße überqueren. Als die Frau gerade vor einem Lkw war, wollte der Lenker wieder anfahren und erfasste die 93-Jährige.