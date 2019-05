Werkstattbereich von Autohaus stand in Flammen

In der Nacht auf Montag ist in Oeynhausen (Bezirk Baden) der Werkstattbereich eines Autohauses in Vollbrand gestanden. Das Gebäude wurde zerstört, unter anderem stürzte die Decke teilweise ein, berichtete das Bezirkskommando Baden Montagfrüh. Rund 140 Mitglieder von acht Feuerwehren standen im Einsatz. Einer der Helfer wurde bei den Löscharbeiten leicht am Fuß verletzt.