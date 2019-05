U-Kommission zu Christchurch-Anschlag nimmt ihre Arbeit auf

In Neuseeland hat am Montag eine Untersuchungskommission zum Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch ihre Arbeit aufgenommen. Premierministerin Jacinda Ardern sagte, so solle dafür gesorgt werden, dass sich eine solche Attacke niemals wiederhole. Konkret prüft die Kommission, ob Polizei und Geheimdienste den gewaltsamen Tod von 51 Muslimen hätten verhindern können.