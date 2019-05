Versehen Argentinischer Abgeordneter stirbt nach Angriff vor Kongress

Drei Tage nach einem Angriff vor dem Kongress in Buenos Aires ist ein argentinischer Parlamentarier an seinen schweren Verletzungen gestorben. "Hector Olivares ist gestorben", schrieb seine Partei Radikale Bürgerunion (UCR) am Sonntag auf Twitter. "In großer Trauer stehen wir seiner Familie zur Seite. Wir fordern Gerechtigkeit."