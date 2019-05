ANC-Wahlsieg in Südafrika offiziell bestätigt

In Südafrika hat die Wahlkommission den Sieg der Regierungspartei ANC bei der Parlamentswahl vom Mittwoch bestätigt. Der Afrikanische Nationalkongress (ANC) von Präsident Cyril Ramaphosa kam nach dem am Samstag verkündeten Endergebnis auf 57,5 Prozent der Stimmen. Damit zieht die Partei mit einer absoluten Mehrheit von 230 Abgeordneten in die 400 Sitze umfassende Nationalversammlung ein.