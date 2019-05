Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© twitter.com

Dutzende Flüge mussten auf den Flughafen Turin Caselle umgeleitet werden. Bei den Abfahrten kam es zu erheblichen Verspätungen, berichteten italienische Medien. Der Flughafen war mehrere Zentimeter hoch mit Eiskörnern bedeckt, es sah aus wie im Winter, wie auch viele gestrandete Passagiere auf Twitter berichteten:

Wegen des starken Sturms stürzten mehrere Bäume in Ortschaften der Lombardei. Ein Baum fiel auf ein Auto unweit der lombardischen Stadt Lodi. Ein 84-jähriger Autofahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das schlechte Wetter beeinträchtigte die Feierlichkeiten für das 92. Jubiläum der Gründung der Alpini-Gebirgsjäger-Vereinigung, die an diesem Wochenende in Mailand geplant sind. Ursprünglich waren 500.000 Alpini in Mailand erwartet worden.

Unwetter in Österreich

Auch in weiten Teilen Österreichs ist das Wetter stürmisch. In Niederösterreich und im Burgenland regnet es heftig, im Zellersee kenterten mehrere Segelboote. Auch über die Steiermark zogen Samstagabend kräftige Regenschauer, auch begleitet von Blitz und Donner.