Djokovic im Madrid-Halbfinale für Thiem zu stark

Thiem blieb damit das dritte Madrid-Finale en suite versagt und muss nach seinem Premierensieg bei einem Masters-1000-Turnier in Indian Wells (Hartplatz) auf den ersten Sand-Titel auf diesem ATP-Level noch warten. Der Lichtenwörther spielte am Samstag an der Seite von Diego Schwartzman (ARG) auch noch im Doppel-Halbfinale. Sein nächster Einzel-Einsatz ist kommende Woche beim nächsten 1000er-Turnier in Rom.